Минниханов: новогодние мероприятия в Татарстане прошли благополучно

При этом глава Татарстана обратил внимание на инциденты 1 и 2 января — тогда были зафиксированы налеты украинских БПЛА

Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана подчеркнул важность безопасного и качественного проведения мероприятий в новогодние каникулы. Глава республики отметил, что празднование Нового года в городах и районах прошло в целом без серьезных происшествий.

При этом он обратил внимание на инциденты 1 и 2 января — тогда были зафиксированы налеты украинских БПЛА. Рустам Минниханов поблагодарил военных за оперативную работу и отметил, что благодаря заблаговременно принятым мерам удалось избежать серьезных последствий.

Особое внимание на совещании уделили предстоящему Рождеству. 7 января в храмах Татарстана пройдут богослужения, которые традиционно собирают много людей.

— Местным администрациям, Татарстанской митрополии совместно с правоохранительными органами и подразделениями МЧС необходимо принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и пожарной безопасности. Пользуясь случаем, поздравляю всех православных верующих с наступающим праздником, — сказал раис Татарстана.



Наталья Жирнова