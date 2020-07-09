В Зеленодольске подростки избили соседа палкой и газовым ключом за просьбу сделать музыку потише

В Зеленодольске двое 16-летних подростков избили соседа палкой и газовым ключом за просьбу убавить громкость музыки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Они обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б», «д», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, в связи с выполнением лицом общественного долга, с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствие установило, что вечером 23 января в квартире одного из домов в Зеленодольске пьяные подростки громко включили музыку, вышли в подъезд, открыв дверь квартиры, и стали разговаривать.

Их сосед спустился на лестничную площадку и попросил парней убавить громкость. В ответ подростки набросились на него, вооружившись деревянной палкой и газовым ключом. Мужчине нанесли не менее 29 ударов, в том числе по голове. На место вызвали полицию, которая остановила избиение.

Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело передано в суд.

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