В Саратовской области закрыли три федеральные трассы из-за метели

Речь идет о трассах в Балашовском, Петровском и Ртищевском районах

Фото: Максим Платонов

В Саратовской области временно ограничено движение грузового и маршрутного транспорта на трех федеральных автомобильных трассах. Мера введена в связи с неблагоприятными погодными условиями — сильным снегопадом и туманом с видимостью до 500 метров, сообщает Министерство дорожного хозяйства региона.

Ограничения начали действовать с 15:00 по местному времени 3 января. Они распространяются на трассы в Балашовском, Петровском и Ртищевском районах. Под ограничение попали следующие автомобильные дороги:

трасса А-298 Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан;

трасса Р-22 «Каспий» (автодорога М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань, подъезд к Саратову);

трасса Р-158 Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения властей. Напомним, что Госавтоинспекция попросила татарстанцев также не выезжать из населенных пунктов из-за метели.

Наталья Жирнова