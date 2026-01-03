Госавтоинспекция просит татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за метели

Видимость на дорогах может снизиться до 500 метров

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 3 и 4 января сохраняются сложные погодные условия, создающие риски для дорожного движения. Госавтоинспекция рекомендует водителям не выезжать за пределы населенных пунктов.

3 января в регионе наблюдается метель, из‑за которой видимость на дорогах снижена до одного километра. Дополнительно осложняет ситуацию сильный ветер — его порывы достигают 20 м/с. 4 января метеорологическая обстановка ухудшится: прогнозируются сильный мокрый снег и интенсивная метель. Видимость сократится до 500 метров, а скорость ветра возрастет до 23 м/с.

На проезжей части по‑прежнему присутствуют опасные явления: гололедица, снежные заносы и участки со снежной кашей. Такие условия существенно повышают риск ДТП.



Наталья Жирнова