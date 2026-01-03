«Ирония судьбы» стала главным новогодним хитом на Rutube
Аналитики видеоплатформы представили статистику просмотров в новогоднюю ночь
Аналитики Rutube представили статистику просмотров в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Главным хитом праздничного эфира стала легендарная комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Среди самых востребованных оказались традиционные программы праздничного вечера. На первом месте по популярности оказалось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Особой популярностью пользовалось музыкальное шоу «Симфоническое шоу саундтреков «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra, которое привлекло внимание поклонников вселенной Гарри Поттера.
Среди детского контента лидирующие позиции заняли современные анимационные проекты. Наибольший интерес у юных зрителей вызвали серия «Синий трактор. По полям» и кроссовер «Маша и Медведь: Баоцзы и Красная Шапочка».
