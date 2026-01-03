Глава исполкома Рустем Гафаров проверил качество уборки снега в Казани
В связи с прогнозируемыми снегопадами количество техники на основных дорогах города будет увеличено
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров проинспектировал качество уборки снега в городских районах. В ходе проверки установлено, что за сутки городские службы вывезли более 9 тыс. тонн снега, сообщает администрация города.
В связи с прогнозируемыми снегопадами количество техники на основных магистралях будет увеличено. С начала зимнего сезона из города вывезено 128 тыс. тонн снега.
Управляющие компании располагают 1,4 тысячи дворников и 230 единицами спецтехники для уборки дворов. По нормативам, дворовые территории должны быть очищены от снега в течение 6 часов после снегопада. Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов с выпадением до 11 миллиметров осадков при температуре от -2 до -7 градусов. Горожан предупреждают о возможной гололедице и просят быть внимательными на дорогах.
Ранее Госавтоинспекция попросила татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за метели.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».