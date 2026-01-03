Сергей Лавров обсудил с вице-президентом Венесуэлы укрепление сотрудничества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес Гомес. Беседа состоялась 3 января, сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается, что в ходе разговора Сергей Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы в условиях вооруженной агрессии. Российская сторона подтвердила готовность продолжать поддержку курса боливарианского правительства, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

Участники диалога сошлись во мнении о необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности и найти пути урегулирования ситуации через диалог. Стороны также подтвердили обоюдный настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой.

Напомним, что ранее авиация США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. В стране ввели режим ЧС в связи с ударами. Позднее Дональд Трамп заявил, что Николаса Мадуро задержали и вывезли из Венесуэлы.



