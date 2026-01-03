В Казани задерживаются рейсы нескольких авиакомпаний

По данным онлайн‑табло, не по расписанию прилетают и вылетают 14 самолетов, а одни из самых больших задержек ожидаются у рейсов в Санкт-Петербург и из Москвы

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Казани наблюдается массовое нарушение графика полетов: по данным онлайн‑табло, задерживаются 14 рейсов — половина на прилет и половина на вылет. Наибольшее число сбоев приходится на авиакомпанию Nordwind Airlines.

Среди вылетающих рейсов особенно выделяется задержка рейса в Санкт‑Петербург: вместо запланированных 8:25 самолет отправится лишь в 15:10. Также с опозданием вылетят лайнеры Nordwind в Москву (в 11:10 вместо 9:40 и в 22:10 вместо 20:45), Калининград (в 12:55 вместо 11:30) и Сочи (в 15:25 вместо 18:25). Кроме того, задержки затронули рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» в направлении столицы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На прилет в Казань с существенным опозданием прибывают самолеты из Томска (в 12:05 вместо 7:05), Кемерово (в 9:50 вместо 8:35), Москвы (в 17:25 вместо 10:30), Калининграда (в 21:00 вместо 19:35) и Сочи (в 2:20 вместо 23:20). Значительно задерживается также рейс «Аэрофлота» из Шарм‑эш‑Шейха, который должен был приземлиться еще в час ночи. Рейс «Победы» из московского Шереметьево прибудет на час позже запланированного времени.

Напомним, что один из первых за последнее время крупных коллапсов в аэропорту Казани наблюдался 31 декабря. Тогда были задержаны десятки вылетов и прилетов, два рейса в Стамбул отменены. 2 января почти во всех крупных городах Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены ограничения, которые тоже повлекли за собой задержки рейсов.

Наталья Жирнова