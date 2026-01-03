Грузовики стали причиной 93 аварий в Казани в 2025 году

В 2025 году в Казани зафиксировали 93 ДТП с участием грузового транспорта. Не обошлось без трагических последствий: 7 человек погибли, а 119 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция города.

Среди пострадавших в ДТП с грузовиками 14 человек в результате полученных травм стали инвалидами.

Ранее начальник ГАИ Казани Михаил Савин заявил, что неправильно припаркованные большегрузы становятся причиной ДТП со смертельным исходом. Также они мешают коммунальным службам оперативно очищать дороги от снега. Когда автомобиль уезжает, на его месте остается неубранный снег, который затрудняет движение и требует дополнительной уборки.

Наталья Жирнова