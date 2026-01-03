В Венесуэле ввели режим ЧС в связи с ударами по стране
Об этом сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение ввести режим чрезвычайного положения после ракетных ударов по стране, проинформировал министр иностранных дел государства Иван Хиль Пинто. Об этом передает RT.
Известно, что венесуэльские власти решительно осудили нападение, квалифицировав его как акт агрессии со стороны США. Глава МИД утверждает, что главной причиной удара является стремление захватить венесуэльские природные богатства, включая нефть и минеральные ресурсы.
