На ремонт двух участков трассы Казань — Ульяновск направят почти 400 млн рублей

Оба госконтракта уже опубликованы на сайте госзакупок

В Татарстане в 2026 году запланированы работы по обновлению дорожного покрытия на двух участках федеральной трассы Р-241. Ремонтные мероприятия охватят участок с 67-го по 83-й километр, а также отрезок с 103-го по 108-й километр. Два госконтракта уже опубликовали на сайте госзакупок.

В рамках реконструкции будет проведен комплекс работ по восстановлению дорожного полотна. Проект предусматривает поэтапное восстановление дорожного покрытия с использованием современных асфальтобетонных смесей.

Согласно документам, на участок км 103+000 — км 108+814 понадобится 104 млн рублей, а на отрезок км 67+000 — км 83+000 — 287,9 млн рублей.

29 декабря стало известно, что в Татарстане завершили реконструкцию почти 100 км трассы М-7 «Волга».

Наталья Жирнова