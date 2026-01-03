Казань попала в тройку лидеров по доступности катков в городах-миллионниках

Покататься в столице Татарстана на своих коньках в среднем можно за 150 рублей, а с учетом проката — за 390 рублей

Фото: Максим Платонов

В числе городов‑миллионников России Казань вошла в тройку лидеров с самыми доступными платными катками. По данным геосервиса «2ГИС», проанализировавшего цены в 16 мегаполисах, покататься в Казани на своих коньках в среднем можно за 150 рублей, а с учетом проката — за 390 рублей.

Напомним, что 3 января казанцы могут посетить мастер-класс и вечеринку на льду. Подробнее — в ежедневной афише «Реального времени».

Наиболее выгодные расценки оказались в Челябинске (110 рублей за катание на своих коньках и 310 рублей с прокатом) и Перми (190 и 385 рублей соответственно). При этом Казань опередила, например, Новосибирск (200 и 400 рублей) и Красноярск (150 рублей за свои коньки, но уже 450 рублей за прокат).

На другом полюсе — города с наиболее высокими ценами: Москва (500 рублей без проката и 1 000 рублей с прокатом), Санкт‑Петербург (525 и 800 рублей), Нижний Новгород (325 и 800 рублей) и Краснодар, где и катание на своих коньках, и прокат стоят одинаково — 650 рублей.



Наталья Жирнова