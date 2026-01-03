В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 4 января

К ночи на 5 января погодные условия начнут улучшаться. Ожидаются небольшие осадки и ослабление ветра до 11 м/с днем, хотя ночью ветер останется сильным

Фото: Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике прогнозируется существенное ухудшение погодных условий. Неблагоприятная погода ожидается вечером 3 января и в течение 4 января.

Как сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на внеочередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время республика находится под влиянием передней части западного циклона.

Пик непогоды придется на 4 января. Ожидается сильный мокрый снег с количеством осадков до 20 мм, что составляет 40—45% от месячной нормы. Прогнозируются метели с видимостью до 500 метров, порывистый южный ветер до 15—20 м/с, местами до 23 м/с. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

В ночь на 5 января погодные условия начнут улучшаться. Ожидаются небольшие осадки и ослабление ветра до 6—11 м/с в дневное время, хотя ночью ветер по-прежнему будет сильным — 15—18 м/с.

Ранее Госавтоинспекция попросила татарстанцев не выезжать из населенных пунктов из-за метели, а в Саратовской области закрыли три федеральные трассы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Наталья Жирнова