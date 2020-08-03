В Челнах выздоровели 618 заразившихся COVID-19
Начальник Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев доложил сегодня, что в городе насчитывается 808 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. При этом уже выздоровели 618 пациентов.
На онлайн-совещании чиновник доложил, что на сегодня под медицинским наблюдением находятся 85 челнинцев. При этом за все время с наблюдения были сняты уже 6 398 человек.
На этом же совещании глава челнинского отделения Роспотребнадзора Ильгизяр Бариев доложил о ходе проверок соблюдение санитарных и эпидемиологических норм.
«Нарушения есть и в торговых центрах, и продовольственных и непродовольственных магазинах. Большая их часть — в вечернее время», — приводит слова Бариева пресс-служба мэрии Набережных Челнов.
Ранее сообщалось, что в автограде выросла смертность. Количество смертей превысило показатели предыдущего года на 535 случаев. В Минздраве РТ это объяснили боязнью граждан обращаться в больницы.ОбществоМедицина Татарстан
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