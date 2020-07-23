В Челнах за полгода увеличилась смертность

В Набережных Челнах число летальных случаев за первое полугодие этого года составило 2,6 тыс. человек, что на 535 случаев больше, чем год назад.

Так, в прошлом году этот показатель с января по июнь был равен 2 082 случаям.

Стоит отметить, что основной прирост смертности зафиксирован в последние месяцы — мае и июне. Согласно данным, опубликованным на сайте управления ЗАГС, в мае скончались 470 человек, в июне — 585. В прошлом году в эти месяцы скончались 389 и 348 человек соответственно.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России зафиксирован рост смертности за полгода. В основном это произошло из-за летальных исходов в результате заражения коронавирусом.

