Гендиректор «Ак Барс Девелопмент» выкупил гусиную ферму под Казанью

Крупный татарстанский застройщик, гендиректор компании «Ак Барс Девелопмент» и экс-депутат Госсовета РТ Марат Шагитов выкупил птицефабрику «Атабаевскую» в Лаишевском районе. Сейчас главе АБД принадлежат 80% агрофирмы, еще 20% — у его сына Аделя Шагитова. В прежние годы предприятием владел атабаевский фермер Ренат Гайфуллин, а затем его сыновья.

Новые собственники приобретали хозяйство постепенно. В феврале 2020 года Адель Шагитов выкупил 20% «Атабаевской», в марте, перед самым локаутом, к его отцу Марату Шагитову перешел контрольный пакет акций в 60%. Полностью гусиной фермой он завладел 23 июля, когда выкупил оставшиеся 20% у сыновей Рената Гайфуллина — Амира и Равиля.

Ранее глава АБД Марат Шагитов возглавлял несколько «акбарсовских» «дочек», в числе прочего ООО «Ак Барс Инжиниринг», АО «Ак Барс Лизинг», АО «Ак Барс Основа», был членом совета директоров «Холдинговой компании «Ак Барс» и «Ак Барс Банка».

Агробизнес Шагитовых не имеет никакого отношения к деятельности «Ак Барс Девелопмента», вошедшего в структуры ГЖФ РТ еще при Талгате Абдуллине. Сегодня АБД остается одним из крупнейших игроков строительного рынка РТ, строит соципотечное и коммерческое жилье, имея огромный пул земельных участков (в конце 2017 года у АБД было 360 га земли — примерно «на 1,6 млн кв. м под потенциальную застройку», по данным Абдуллина). Ранее компания была известна своей закредитованностью. Данных за 2019 год пока нет, но в 2018 году, в год перехода активов под крыло ГЖФ, оборот АБД рухнул в 15 раз — с 1 млрд рублей до 74,7 млн, при долгах на 1,8 млрд рублей. Чистая прибыль, в лучшем 2014 году составлявшая 84 млн рублей, в 2017—2018 годах «скребла» на отметках 5—7 млн рублей.



Подробнее о сделке читайте в материале «Реального времени».

