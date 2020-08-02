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Crew Dragon успешно вернулся на Землю

22:21, 02.08.2020
Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Фото: wikipedia.org

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. На борту многоразового корабля находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Запись возвращения «Дракона» от SpaceX уже показали в NASA.

Полет Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом многоразового космического корабля. США отправили астронавтов на собственном корабле впервые за 9 лет.

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