Crew Dragon успешно вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. На борту многоразового корабля находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Запись возвращения «Дракона» от SpaceX уже показали в NASA.
The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe— NASA (@NASA) August 2, 2020
Полет Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом многоразового космического корабля. США отправили астронавтов на собственном корабле впервые за 9 лет.Общество
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