Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. На борту многоразового корабля находились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Запись возвращения «Дракона» от SpaceX уже показали в NASA.

The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe