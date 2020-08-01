Организаторы Фестиваля бодипозитива в Казани перенесли мероприятие

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Назначенный на субботу фестиваль Bodypositive Russia 2020 перенесли. Организаторы утверждают, что ненадолго, возможно мероприятие пройдет в этом месяце.

Отложить его пришлось из-за запрета на проведение массовых мероприятий, рассказал «Реальному времени» источник.

Напомним, что фестиваль должен был пройти сегодня на площадке перед рестораном «Круиз». Предполагалось участие моделей Plus Size, артистов татарской эстрады и многих других.

Стоит отметить, что в Татарстане с понедельника вводится очередной этап послаблений в коронавирусных ограничениях. В частности, в республике будет разрешено проводить массовые мероприятия.