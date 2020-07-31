Восемь человек погибли в аварии с маршруткой в Крыму

Фото: Пиксабей

В Крыму восемь человек погибли, еще семеро пострадали в аварии с участием микроавтобуса. Об этом сообщил республиканский МЧС.

Авария произошла в 05.15 на трассе «Таврида» вблизи Белогорска. Микроавтобус совершал рейс по маршруту и врезался в стоящий грузовик КАМАЗ. По данным «РИА Новости», водитель маршрутки заснул за рулем.

Детей среди погибших нет. На месте аварии работают оперативные службы. Проводится проверка.

Ранее в Башкирии пассажирский автобус Ford столкнулся с фурой Man. В результате погибли два человека.

