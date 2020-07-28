В Башкирии столкнулись пассажирский автобус и грузовик

Во вторник, 28 июля, в Башкирии пассажирский автобус Ford столкнулся с фурой Man. В результате погибли два человека.

Еще шестеро пассажиров автобуса, в том числе восьмилетний ребенок, попали в больницу, передает «Коммерсантъ». По предварительным данным, водитель грузовика на повороте со спуском во время дождя допустил выезд полуприцепа на встречную полосу. Тот задел автобус и произошла авария.

Автобус и грузовик столкнулись около 18:45 на 14-м км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит в Салаватском районе РБ, сообщает глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.