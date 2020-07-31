Главное к утру: Курбан-байрам, новый прожиточный минимум и разработка беспилотных трамваев
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 31 июля.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с наступившим праздником Курбан-байрам (Ид аль-адха). Он пожелал жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
- Рано утром президент Татарстана принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Галеевской мечети Казани.
- Кабмин Татарстана утвердил размер прожиточного минимума за II квартал 2020 года. Теперь размер показателя составил 9 668 рублей.
- Аналитики «Кино Mail.ru» назвали сериал «Зулейха открывает глаза» самым популярным за первую половину 2020 года. В тройке лидеров также «Триггер» с Максимом Матвеевым и второй сезон ленты «Новый Папа» Паоло Соррентино.
- Казанский федеральный университет (КФУ) займется разработкой беспилотных трамваев и тролейбусов. Гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов и ректор вуза Ильшат Гафуров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области электротранспорта высокой степени автоматизации.
- Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, с которыми еще не открыто авиасообщение. Общественники жалуются, что некоторые пассажиры не могут вернуть деньги.
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