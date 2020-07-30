Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным за первую половину года

Фото: предоставлено кинокомпанией

Аналитики «Кино Mail.ru» назвали сериал «Зулейха открывает глаза» самым популярным за первую половину 2020 года. В ройке лидеров также «Триггер» с Максимом Матвеевым и второй сезон ленты «Новый Папа» Паоло Соррентино.

«В «Кино Mail.ru» проанализировали просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы проекта.

В десятке лидеров среди российских сериалов также «Магомаев», «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!», американский «Мир дикого запада», мини-сериал по Стивену Кингу «Чужак», а также сериалы «Патриот» и «Ищейка».

Напомним, что вышедший в апреле сериал «Зулейха открывает глаза» по роману казанской писательницы Гузель Яхиной вызвал шквал критики. Им возмущались историки, татарские националисты и сторонники левой идеологии.