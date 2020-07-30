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Экономика

Кабмин Татарстана повысил прожиточный минимум в республике на 4,4%

19:12, 30.07.2020
Кабмин Татарстана повысил прожиточный минимум в республике на 4,4%
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабмин Татарстана утвердил размер прожиточного минимума за II квартал 2020 года. Теперь размер показателя составил 9 668 рублей.

Согласно опубликованному постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 294 рубля, для пенсионеров — 7 889 рублей, для детей — 9 713 рублей.

Напомним, что в мае был установлен прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Его размер составил 9 252 рубля.

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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