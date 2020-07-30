КФУ займется разработкой беспилотных троллейбусов и трамваев

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский федеральный университет (КФУ) займется разработкой беспилотных трамваев и тролейбусов. Гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов и ректор вуза Ильшат Гафуров подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области электротранспорта высокой степени автоматизации.

Галявов ознакомился с разработками, связанными с Big Data, беспилотным транспортом, навигацией, интеллектуальными системами охраны и обработкой звука, передает пресс-служба КФУ.

Директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чикрин рассказал, что пока попытка запустить беспилотные трамваи предпринята только в Москве.

Также КФУ предложил мобильные системы медицинского мониторинга. С помощью смартфона можно будет следить за многими параметрами: от манеры и аккуратности вождения до амортизации транспортного средства.