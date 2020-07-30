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Завтра днем в Казани и Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град

11:39, 30.07.2020
Завтра днем в Казани и Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град
Фото: pixabay.com

МЧС по Татарстану опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий завтра, 31 июля.

Так, днем и вечером в пятницу на территории Татарстана и Казани ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 19—24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град.

Вчера синоптики прогнозировали сильный дождь и град на территории республики 30 июля. Неблагоприятная погода ожидается с 12.00 до 21.00.

Общество Татарстан
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