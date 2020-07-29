Грозы и град: завтра в Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков, 30 июля, с 12.00 до 21.00, в Татарстане пройдут грозы.



Ожидаются также сильный дождь, град, кратковременные усиления ветра до 15—17 м/с, местами до 22 м/с.

Ранее в Гидрометцентре РФ россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки. По прогнозу в Татарстане, всю эту неделю в республике сохранится вероятность дождей и гроз, при этом в четверг температура воздуха достигнет +32°С.