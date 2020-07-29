Роспотребнадзор по Татарстану: в детских лагерях не нужна справка об отсутствии COVID-19

Отдыхающим в детских лагерях справка об отсутствии COVID-19 не нужна. При этом необходима справка об отсутствии контакта с коронавирусными больными, заявила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



В понедельник она сообщила, что отдыхающие в детских лагерях и санаториях Татарстана не заражались новой коронавирусной инфекцией.



За первую летнюю смену в детских лагерях Татарстана отдохнули больше 14 тысяч детей и подростков. Всего за лето в детские оздоровительные учреждения должны отправиться более 55 тысяч детей.

