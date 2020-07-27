Роспотребнадзор: в санаториях и лагерях Татарстана нет заболевших COVID-19
Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, отдыхающие в детских лагерях и санаториях Татарстана не заражались новой коронавирусной инфекцией.
На сегодняшний день среди лиц, прибывающих в гостиницах, также нет заразившихся.
Авдонина рассказала о ежедневном мониторинге летних оздоровительных организаций и санаториев, который ведут сотрудники Роспотребнадзора. В Татарстане все работающие лагеря прошли проверку по соблюдению мер против заражения коронавирусом. В итоге нарушения выявили на 16 объектах.
Напомним, детский лагерь «Астраханские зори» в Астраханской области приостановил работу после обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников детского учреждения. Детей также проверят на коронавирус.Общество Татарстан
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