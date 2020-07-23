Более 14 тысяч детей из Татарстана уже отдохнули в детских лагерях

Фото: Инна Серова

В детских лагерях Татарстана за первую летнюю смену отдохнули больше 14 тысяч детей и подростков. Всего за лето в лагеря должны отправиться более 55 тысяч детей.

Прием в лагеря возможен только со справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также на территории лагеря два раза в день отдыхающим и персоналу измеряют температуру тела.

«В период летних каникул мы, безусловно, усилили в лагерях санитарный режим, в каждом лагере по 4 раза в день замерялась температура детей и работников, была обеспечена дезинфекция всех помещений, во всех спальных корпусах, столовых и спортзалах были установлены бактерицидные лампы, санитайзеры», — напомнил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Ранее сообщалось, что в загородных лагерях Татарстана отдохнули 3 112 детей из Казани.

