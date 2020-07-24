Собянин сообщил, что вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, а прививочная кампания начнется, как только появится вакцина.

Он добавил, что в этом году также необходимо усилить прививочную кампанию от гриппа, чтобы две осенние эпидемии не наложились друг на друга, передает «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что в КФУ приступили ко второму этапу испытания вакцины на лабораторных мышах. Параллельно идет работа над второй версией вакцины. Ее эффективность также изучат на лабораторных животных.

