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Собянин сообщил, что вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

21:59, 24.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин сообщил, что вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
Фото: pixnio.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, а прививочная кампания начнется, как только появится вакцина.

Он добавил, что в этом году также необходимо усилить прививочную кампанию от гриппа, чтобы две осенние эпидемии не наложились друг на друга, передает «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что в КФУ приступили ко второму этапу испытания вакцины на лабораторных мышах. Параллельно идет работа над второй версией вакцины. Ее эффективность также изучат на лабораторных животных.

ОбществоВластьМедицина
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