В Европе ожидают вторую волну коронавируса

Страны Европы начали готовится ко второй волне коронавируса.

Так, о новых ограничительных мерах предупредило правительство Бельгии после всплеска случаев COVID-19. В Каталонии власти не исключили, что тоже пойдут на подобные шаги, если в течение 10 дней не удастся взять под контроль вспышки коронавируса.

Во Франции призвали усилить бдительность после резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи, а консультативный орган общественного здравоохранения Германии подчеркнул, что «глубоко обеспокоен» увеличением количества заболевших в течение последних нескольких недель.

В Германии усиливается страх перед второй волной коронавируса, отмечает газета The Guardian.

В то же время некоторые эксперты говорят, что страна находится на ее пороге, другие убеждают, что она уже началась. Третьи, в свою очередь, говорят о «постоянной волне», которая продлится до выпуска вакцины.

Ранее во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях зафиксировали вспышку COVID-19, вызванную новым типом коронавируса, который агрессивнее и опаснее ранее выявленных типов.

