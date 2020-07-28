Казанские офисы МФЦ закроются на три дня

Казанские офисы МФЦ не будут работать три дня — с 31 июля по 2 августа. 30 июля рабочий день во всех центрах будет сокращен на 1 час.

Это связано с предстоящим празднованием Курбан-байрама 31 июля. Также 1 августа во всех офисах «Мои документы» планируется провести работы по отключению и перенастройке сетевого и серверного оборудования, передает мэрия Казани.

Напомним, 31 июля жителей Татарстана ждет дополнительный выходной. В этот день в республике отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. 30 июля рабочий день сокращается на один час.

