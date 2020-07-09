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31 июля татарстанцев ждет дополнительный выходной

18:44, 09.07.2020
31 июля татарстанцев ждет дополнительный выходной
Фото: wikimedia.org

31 июля татарстанцев ждет дополнительный выходной — в этот день в Татарстане отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Согласно указу президента республики Рустама Минниханова, 31 июля является нерабочим праздничным днем. 30 июля рабочий день сокращается на один час.

Это второй дополнительный выходной в июле. 1 июля из-за общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ также был объявлен нерабочим.

Общество Татарстан
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