31 июля татарстанцев ждет дополнительный выходной

31 июля татарстанцев ждет дополнительный выходной — в этот день в Татарстане отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Согласно указу президента республики Рустама Минниханова, 31 июля является нерабочим праздничным днем. 30 июля рабочий день сокращается на один час.

Это второй дополнительный выходной в июле. 1 июля из-за общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ также был объявлен нерабочим.