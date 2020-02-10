Жителя Татарстана обвиняет в уклонении от уплаты налогов в размере 24 млн рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО АТХ «Дизельтранс» 34-летнего Ильдара Гирфанова. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, Гирфанов включил в налоговые декларации по НДС сведения о расходах с 2014 по 2017 год, якобы понесенных в связи оказанием услуг и покупкой товарно-материальных ценностей у 19 у проблемных и ликвидированных организаций. В результате которых сумма НДС и налога на прибыль организации, исчисленная к уплате в бюджет, была уменьшена на 23,9 млн. рублей.



Вину Гирфанов не признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает СК.