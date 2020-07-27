В Казани на Мамадышском тракте сгорела иномарка
В Казани на Мамадышском тракте сгорела иномарка. Видео произошедшего пользователи опубликовали в соцсети.
Все произошло на перекрестке улицы трудовая и Мамадышского тракта возле мечети Салях. На кадрах видно, что автомобиль вспыхнул снизу. Очевидцы пытались сбить огонь огнетушителем, но безуспешно.
На тушение огня прибыли сразу два пожарных расчета. Автомобиль полностью сгорел.
Ранее в казанком поселке Юдино рано утром сгорела «Лада».
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