В Казани из-за короткого замыкания на фаре вспыхнула легковушка
В казанком поселке Юдино рано утром сгорела «Лада». Фото с места очевидцы опубликовали в соцсети.
Инцидент произошел около пяти утра. На улице Черногорская в поселке Юдино загорелся отечественный автомобиль. Очевидцы рассказывают что автомобиль внезапно вспыхнул.
Площадь пожара составила 4 кв. метра. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания в задней фаре.
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