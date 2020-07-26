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В Казани из-за короткого замыкания на фаре вспыхнула легковушка

11:55, 26.07.2020
В Казани из-за короткого замыкания на фаре вспыхнула легковушка
Фото: соцсети

В казанком поселке Юдино рано утром сгорела «Лада». Фото с места очевидцы опубликовали в соцсети.

Инцидент произошел около пяти утра. На улице Черногорская в поселке Юдино загорелся отечественный автомобиль. Очевидцы рассказывают что автомобиль внезапно вспыхнул.

Площадь пожара составила 4 кв. метра. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания в задней фаре.



ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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