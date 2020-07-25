ТНВ показало, как проходила подготовка к полетам на празднике «Я выбираю небо» в Казани — видео

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Сегодня на на аэродромах вертолетного и авиационного заводов прошла подготовка к авиашоу «Я выбираю небо» в Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Для зрителей подготовили специальную программу — групповое выступление, одиночные горки, пикирование и виражи.

В небо над Казанью сегодня поднялись «Ансат», Ми-8, Ан-2, МВЕН-2 «Фермер» и Як-12, Ту-160 и Ту-95, Ту-22М3.

«Реальное время» ранее показало, как прошел авиационный праздник возле «Чаши».

