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ТНВ показало, как проходила подготовка к полетам на празднике «Я выбираю небо» в Казани — видео

21:31, 25.07.2020
ТНВ показало, как проходила подготовка к полетам на празднике «Я выбираю небо» в Казани — видео
Фото: скриншот

Сегодня на на аэродромах вертолетного и авиационного заводов прошла подготовка к авиашоу «Я выбираю небо» в Казани, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Для зрителей подготовили специальную программу — групповое выступление, одиночные горки, пикирование и виражи.

В небо над Казанью сегодня поднялись «Ансат», Ми-8, Ан-2, МВЕН-2 «Фермер» и Як-12, Ту-160 и Ту-95, Ту-22М3.

«Реальное время» ранее показало, как прошел авиационный праздник возле «Чаши».

Общество Татарстан
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