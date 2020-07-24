В Татарстане подтвердились две смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса. Число летальных исходов в республике достигло 33.

Так, 82-летнего жителя Тукаевского района республики госпитализировали в Тукаевскую ЦРБ 23 июня с тяжелой формой коронавирусной инфекции и внебольничной двусторонней пневмонией. Его состояние ухудшалось из-за сопутствующих заболеваний эндокринной системы. Пенсионер скончался 15 июля.



69-летнего челнинца госпитализировали в БСМП г. Набережные Челны 17 июля с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. В результате обследования медики выявили у пациента пневмонию и множественные осложнения хронического заболевания. Состояние пациента оставалось тяжелым, врач подключили его к аппарату ИВЛ. 21 июля он умер.



В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, сообщили в республиканском оперштабе.

Сегодня в Минздраве Татарстана сообщили, что от COVID-19 в республике скончались девять медиков.