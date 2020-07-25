Эксперт назвал способы защиты гаджетов от хакеров

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, как можно защитить компьютер и смарфон от вредоносных программ.

По его словам, безопасность гаджета зависит от действии самих пользователей. В первую очередь, отметил Мясоедов, не стоит открывать подозрительные файлы и оставлять свои личные данные в открытом доступе. Помимо этого, стоит избегать подключения к открытым сетям WI-FI.

Эксперт предупредил, что мошенники могут воспользоваться данными, опубликованными в соцсетях (телефоном или электронной почтой) и выведать необходимую информацию.

Исключение составляют рабочие почта и номер телефона. Но и здесь следует с осторожностью следить за вложениями письма и по возможности не открывать никакие файлы, тем более от незнакомых пользователей. В качестве примера Мясоедов привел яркие рассылки о необычно крупном выигрыше или огромной задолженности, передает «Прайм».

Также таит опасность и бесплатный интернет в общественных местах. Если им все же пришлось воспользоваться, то не стоит во время подключения вводить пароли или делать важные рассылки.

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