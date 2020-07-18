В Минцифре Татарстана рассказали, как оградить себя от незнакомых звонков

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в интервью Андрею Кузьмину рассказал, как обезопасить себя от звонков с неизвестных номеров. По его словам, нужно внимательно читать пользовательские соглашения.

Так, нужно быть максимально внимательным при оформлении дисконтной карты, так как в договоре может быть написано мелким шрифтом разрешение передавать данные третьим лицам.

По словам Хайруллина, персональные данные чаще всего утекают из коммерческого сектора. Министр напомнил, что продажа данных или их утечка являются уголовным преступлением.

В прошлом году эксперты посоветовали не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да».