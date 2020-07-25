УНИКС может подписать экс-одноклубника Леброна Джеймса

УНИКС серьезно заинтересован подписанием контракта с форвардом «Хапоэля» Джоном Холландом, передает журналист Sportando Эмилиано Карчиа.

Баскетболист из Пуэрто-Рико ранее выступал в НБА за «Кливленд Кавальерс». Выступая в одной команде со знаменитым Леброном Джеймсом, форвард сыграл более 20 матчей, набирая в среднем 2,3 очка.

Последний сезон Холланд провел в чемпионате Израиля. За «Хапоэль» из Иерусалима 31-летний баскетболист набирал в среднем 10,5 очка и 3,8 подбора за матч.

Напомним, ранее сообщалось об интересе УНИКСа к итальянцу Алессандро Джентиле.