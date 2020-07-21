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УНИКС интересуется Алессандро Джентиле

11:59, 21.07.2020
УНИКС интересуется Алессандро Джентиле
Фото: aquilabasket.it

Казанский УНИКС ведет переговоры о переходе итальянского баскетболиста Алессандро Джентиле (27 лет, 200 см). Об этом сообщает издание Sportando со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, казанский клуб предлагает итальянцу однолетний контракт, с возможностью продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Джентиле выступал в составе итальянского «Тренто», с которым выступал в Кубке Европы. В среднем за матч форвард набирал 14,6 очка, 4,2 подбора и делал 2,6 передачи.

В сезоне-2016/17 Джентиле приезжал в Казань в составе «Панатинаикоса» на матч Евролиги.

Напомним, ранее УНИКС объявил об уходе лидера команды Эррика Макколлума.

СпортБаскетбол Татарстан
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