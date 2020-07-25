Казанцам предложат выбрать место размещения памятной стелы «Город трудовой доблести»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Сегодня в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке к проведению мероприятий, связанных с присвоением столице Татарстана почетного звания «Город трудовой доблести» выбрали несколько мест, где может разместиться памятная стела.

Среди вариантов размещения памятной стелы «Город трудовой доблести» выбраны: площадь Свободы, Булачный мост, Привокзальная площадь или сквер на ней, центральная площадь Речного порта, перекресток улиц Фрунзе и Болотникова.

Первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров подчеркнул, что при выборе места следует учитывать мнение горожан.

Кроме того, в ходе совещания обсуждался внешний вид памятника. Сейчас архитекторы рассматривают вариант стелы наподобие памятников, которые установлены в городах воинской славы — это сооружения в виде 10-метровой колонны, выполненной в дорическом ордере и увенчанной гербом РФ из позолоченной бронзы. На пьедестале памятника размещен текст указа о присвоении городу определенного статуса, передает пресс-служба мэрии города.

Также было предложено разместить в Казани на остановках в центре города постеры, связанные с присвоением Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

Президент РФ Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести» 2 июля. 3 июля в столице Татарстана прошел салют в честь присвоения звания.

