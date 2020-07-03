В Казани прошел салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В соцсетях опубликовали видео салюта в Казани. Он был организован в честь присвоения столице Татарстана звания «Город трудовой доблести».
Под стенами Казанского кремля собрались зрители, они рассаживались, соблюдая социальную дистанцию, передает корреспондент «Реального времени».
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин присвоил 20 городам страны звание «Город трудовой доблести». Среди них оказалась и Казань, Это звание отмечает трудовые заслуги жителей городов во время Великой Отечественной войны.Общество Татарстан
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