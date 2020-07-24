Итоги дня: ЦБ вновь снизил ставку, прокуратура заинтересовалась потопами в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 июля:
- Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что за эпидемию COVID-19 было получено 243 уведомления о случаях заболевания медперсонала. Из них подтвердились 189, по 54 ведется эпидрасследование. Зарегистрировано девять смертей от коронавируса среди медиков, у троих не связано с профессиональной деятельностью, по шести случаям ведется эпидрасследование.
- Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых. Решение о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ принято на заседании совета директоров. Таким образом, регулятор в третий раз подряд установил новый исторический минимум ключевой ставки.
- Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Первые рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
- После вчерашнего ливня и очередного затопления улиц прокуратура Казани начала проверку, рассказал и.о. старшего помощника прокурора РТ
по взаимодействию со СМИ и общественностью Рамиль Ахметзянов.
Ведомство намерено установить участки дорог и пешеходных зон, которые из раза в раз подвергаются подтоплению. Будут привлечены уполномоченные специалисты и определена эффективность установленной ливневой канализации в разных местах. Также будет проверена своевременность и полнота принимаемых муниципальными службами мер.
- В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебного подлога со стороны неустановленных должностных лиц Дрожжановского муниципального района. По версии следствия, в январе прошлого года исполком и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на сумму 428 тысяч рублей якобы на ремонт и замену деталей служебных автомобилей BMW Х5 и Porsche Cayenne. После этого чиновники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, на основании чего предпринимателю было перечислено 200 тысяч. Но на самом деле никакие работы не выполнялись.
- ГИБДД Татарстана готовит законопроект по электросамокатам. Об этом на пресс-конференции сообщил главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов. Предложения об изменениях в ПДД будут рассматриваться в Госсовете Татарстана. Габдурахманов отметил, что езда на электросамокатах опасна для пешеходов.
- Досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, 13 сентября пройдет основной день голосования. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, возможность проведения в порядке досрочного голосования предусмотрена в помещениях с 8 до 20 часов 11 сентября и 12 сентября.
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