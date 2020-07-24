ЦИК России: сентябрьское голосование продлится три дня

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Досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, 13 сентября пройдет основной день голосования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем — 11 и 12 сентября — провести досрочное голосование», — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

Она отметила, что возможность проведения в порядке досрочного голосования предусмотрена в помещениях с 8 до 20 часов 11 сентября и 12 сентября.