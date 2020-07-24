Потопами на улицах Казани заинтересовалась прокуратура
После вчерашнего ливня и очередного затопления улиц прокуратура Казани организовала проверку. Об этом рассказал и.о. старшего помощника прокурора РТ
по взаимодействию со СМИ и общественностью Рамиль Ахметзянов.
Ведомство намерено установить участки дорог и пешеходных зон, которые из раза в раз подвергаются подтоплению. Будут привлечены уполномоченные специалисты и определена эффективность установленной ливневой канализации в разных местах. Также будет проверена своевременность и полнота принимаемых муниципальными службами мер.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Реальное время» опубликовало подборку с последствиями сильного ливня в центре Казани.
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