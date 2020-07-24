Новости общества

11:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Потопами на улицах Казани заинтересовалась прокуратура

10:01, 24.07.2020
Потопами на улицах Казани заинтересовалась прокуратура
Фото: соцсети

После вчерашнего ливня и очередного затопления улиц прокуратура Казани организовала проверку. Об этом рассказал и.о. старшего помощника прокурора РТ
по взаимодействию со СМИ и общественностью Рамиль Ахметзянов.

Ведомство намерено установить участки дорог и пешеходных зон, которые из раза в раз подвергаются подтоплению. Будут привлечены уполномоченные специалисты и определена эффективность установленной ливневой канализации в разных местах. Также будет проверена своевременность и полнота принимаемых муниципальными службами мер.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Реальное время» опубликовало подборку с последствиями сильного ливня в центре Казани.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также