Потопами на улицах Казани заинтересовалась прокуратура

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После вчерашнего ливня и очередного затопления улиц прокуратура Казани организовала проверку. Об этом рассказал и.о. старшего помощника прокурора РТ

по взаимодействию со СМИ и общественностью Рамиль Ахметзянов.

Ведомство намерено установить участки дорог и пешеходных зон, которые из раза в раз подвергаются подтоплению. Будут привлечены уполномоченные специалисты и определена эффективность установленной ливневой канализации в разных местах. Также будет проверена своевременность и полнота принимаемых муниципальными службами мер.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Реальное время» опубликовало подборку с последствиями сильного ливня в центре Казани.

