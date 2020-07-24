ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку до 4,25%
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых.
Решение о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ принято на заседании совета директоров. Таким образом, регулятор в третий раз подряд установил новый исторический минимум ключевой ставки.
«Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным», — сообщается на сайте регулятора.
Ранее «Реальное время» выясняло, почему ЦБ продолжает идти на снижение ставки.
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