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ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку до 4,25%

13:30, 24.07.2020 1
ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку до 4,25%
Фото: youtube.com

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых.

Решение о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ принято на заседании совета директоров. Таким образом, регулятор в третий раз подряд установил новый исторический минимум ключевой ставки.

«Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным», — сообщается на сайте регулятора.

Ранее «Реальное время» выясняло, почему ЦБ продолжает идти на снижение ставки.

ЭкономикаФинансыБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:44
    показатель деловой активности негативен,нужно новое обращение к гражданам.
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