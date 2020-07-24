Исполком одного из районов Татарстана тратил сотни тысяч на ненастоящий ремонт служебных Porsche и BMW

Фото: СК РФ

В Татарстане Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту служебного подлога неустановленных должностных лиц Дрожжановского муниципального района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что в январе 2019 года между исполкомом и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на сумму 428 тысяч рублей якобы на ремонт и замену деталей служебных автомобилей BMW Х5 и Porsche Cayenne. После этого чиновники внесли ложные сведения в акты выполненных работ, на основании чего предпринимателю было перечислено 200 тысяч. На самом деле никакие работы не выполнялись.

Следователи считают, что таким же образом в ноябре 2019 года предпринимателю были перечислены еще более 255 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что исполком Тукаевского района подозревают в мошенничестве с благоустройством сел.

