В Татарстане готовят законопроект по электросамокатам

Фото: ru.wikipedia.org/ Юля Камойлик

ГИБДД Татарстана готовит законопроект по электросамокатам. Об этом на пресс-конференции сообщил главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов. Предложения об изменениях в ПДД будут рассматриваться в Госсовете РТ.



Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ считает езду на электросамокатах опасной:

«Скорость электросамоката может достигать 70 км/час, что создает опасность для пешеходов», — сказал он, отмечая, что езда на электросамокатах по проезжей части представляет угрозу для участников движения.

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