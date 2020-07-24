В Татарстане готовят законопроект по электросамокатам
ГИБДД Татарстана готовит законопроект по электросамокатам. Об этом на пресс-конференции сообщил главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов. Предложения об изменениях в ПДД будут рассматриваться в Госсовете РТ.
Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ считает езду на электросамокатах опасной:
«Скорость электросамоката может достигать 70 км/час, что создает опасность для пешеходов», — сказал он, отмечая, что езда на электросамокатах по проезжей части представляет угрозу для участников движения.
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